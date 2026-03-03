Военно-исторические фестивали в Татарстане собрали почти 30 тыс. зрителей в 2025 году

Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Республике Татарстан в 2025 году реализовало ряд масштабных проектов в сфере военно-исторического просвещения и патриотического воспитания, а также расширило географию научных и образовательных инициатив. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил исполнительный директор отделения Тимур Камалетдинов.

«Мне бы хотелось рассказать о результатах, которые достигло региональное отделение Российского военно-исторического общества в Республике Татарстан в 2025 году, и обозначить планы, которые у нас стоят на 2026 год», – отметил он.

По его словам, деятельность отделения выстроена по нескольким ключевым направлениям. В их числе – военно-историческое просвещение, сохранение исторического наследия, включая памятники и музейные материалы, а также противодействие фальсификации истории.

«Сейчас это наиболее актуально – обучение молодежи критически относиться к информации, которую они получают в социальных сетях, и самое главное – помнить историю своей страны», – подчеркнул Камалетдинов.

Отдельное внимание уделяется патриотическому воспитанию и системной работе во всех форматах патриотической деятельности. Структура регионального отделения включает совет, исполнительную дирекцию, советы местных отделений и попечительский совет, что позволяет координировать работу как на республиканском, так и на муниципальном уровнях.

Говоря о ключевых проектах, руководитель отметил крупные фестивальные события. Всероссийский, а в настоящее время и международный фестиваль «Элбэдэн» в прошлом году собрал 18 тыс. зрителей и почти 1 тыс. реконструкторов. Военно-исторический фестиваль «На горе Соколке», посвященный событиям Гражданской войны 1918–1919 годов, посетили около 10 тыс. человек. Формат мероприятия был расширен и стал мультиэпохальным – участникам представили развитие воинской традиции от периода освоения Волги, древних варягов и Булгарии до более поздних эпох.

В 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне совместно с администрацией Вахитовского района Казани была проведена масштабная реконструкция на улице Баумана. Жители и гости столицы Татарстана смогли погрузиться в атмосферу 9 мая 1945 года.

В числе проектов по сохранению исторической памяти Камалетдинов выделил «Марш Памяти». В рамках инициативы молодые участники проходят исторические маршруты, приближенные к тем, которыми двигались подразделения Красной Армии, что позволяет им глубже осмыслить события военного времени. Также организуются исторические походы на древней ладье, посвященные периоду освоения Волжского пути.

Системная работа ведется и в образовательном направлении. Проводятся тактические лекции, в том числе цикл «Молодой солдат», в рамках которого рассказывается об эволюции формы защитников Отечества – от периода Первой мировой войны до специальной военной операции.

Региональное отделение также реализует научно-исторические проекты, включая проведение всероссийских конференций по истории гражданской доблести. Так, в 2025 году была запущен проект «Антифейки», в 2026-м он будет транслироваться и в муниципальных районах республики. Кроме того, большой трек «Гордись» был представлен в рамках молодежного форума «Наш Татарстан», прошедшего в декабре.

Активно развивается сотрудничество с патриотическими организациями региона, в том числе с объединением «Отечество», центром «Патриот» и республиканским центром «Форпост». Совместно реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование у молодежи устойчивого интереса к истории страны и сохранению исторической памяти.

По словам Камалетдинова, в 2026 году региональное отделение планирует продолжить развитие фестивальных, образовательных и научных проектов, а также расширить их аудиторию и территориальный охват.