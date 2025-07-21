«Военная хроника» проанализировала источники финансирования американского сенатора Линдси Грэма*. Об этом сообщает «RT».

Согласно материалу, с 2019 по 2024 год одним из крупнейших спонсоров политика стала американская корпорация Boeing Co., передавшая ему около $55 тыс. через Political Action Committee.

Также в списке спонсоров значатся Lockheed Martin и Northrop Grumman – ведущие оборонные компании США.

«Как законодатель, тесно связанный с вопросами национальной безопасности, Грэм* получал деньги, например, от Lockheed Martin и Northrop Grumman – крупных оборонных компаний США и главных выгодоприобретателей любой войны, где участвует Америка», – говорится в сообщении.

В материале утверждается, что сенатор также получил $50 тыс. от Министерства обороны США.

По данным издания, в 2015–2016 годах Грэм* стал одним из лидеров по объему пожертвований от оборонного и аэрокосмического сектора, получив около $760 тыс. за поддержку увеличения трат в обход основного бюджета.

«Таким образом, взаимосвязь Линдси Грэма* с военно-промышленным комплексом – это не просто какое-то спонсорство, а целая инфраструктура политического и финансового обмена», – заключают авторы.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.