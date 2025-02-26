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СВО 26 февраля 2025 11:39

«Военная хроника» опубликовала новый клип Юты «Русские» в поддержку бойцов СВО

«Военная хроника» опубликовала новый клип Юты «Русские». Песня направлена на поддержку российских бойцов, принимающих участие в СВО.

RT рассказывает, что в каждой ноте – мощная поддержка российских военных, которые ее, безусловно, ощущают.

«Русские – это не национальность. Это образ жизни и принадлежность к великой стране. Сегодня и татары, и чуваши, и чеченцы сражаются за Отечество. Все они русские, а значит, победители!» – говорит Юта.

#СВО #российская армия
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