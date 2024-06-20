«Это хорошая школа жизни»: Татарстан отправил на восток страны сотню призывников

Сегодня на сборном пункте Татарстана состоялись торжественные проводы почти ста призывников, которых приняли в ряды Вооруженных Сил России. Новобранцев проводили в Восточный военный округ. Будущие солдаты из Татарстана отправятся служить в Читу, Биробиджан, Хабаровск, Уссурийск и другие города.

В этот день для призывников организовали концерт, проводить их пришли офицеры, ветераны, юнармейцы, представители Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, представители ДОСААФ, общественных организаций и религиозных конфессий.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Уже завтра, прямо на перроне, они попрощаются на год со своими родными и отправятся в путь. К татарстанским призывникам присоединятся еще около пятисот юношей из других регионов страны. Это первый из трех эшелонов весеннего призыва, при этом третий будет предназначен для укомплектования Южного военного округа.

19-летний новобранец Никита Кузьмин из Казани рассказал, что поедет служить в мотострелковые войска в Хабаровск.

«Я успел получить среднее профессиональное образование, окончил юридический факультет. Получил повестку сразу после обучения, сразу пошел в военкомат. Решил для себя, что мне нужна служба в армии, настроен отслужить с честью и достоинством. Это закаляет дух и характер и в целом помогает в жизни. Через это должен пройти каждый мужчина», – поделился будущий солдат.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Призывнику Мухаммеду Сабирову тоже 19 лет. Он родом из Сармановского района.

«Я хотел в армию, заранее готовился морально и физически. Занимался спортом, ходил в тренажерный зал. В своих силах я уверен. Я буду служить в войсках ПВО. Настроен позитивно. Да, будет сложно, но год – это небольшой срок. Время быстро пролетит», – отметил он.

Мухаммеда дома ждут родители, бабушка и девушка.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Торжественное мероприятие началось с выноса знамен почетным караулом, после чего прозвучали государственные гимны. Первым, для напутствия, на сцену вышел начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Татарстан Ильшат Каримов.

«У каждого из нас есть своя малая Родина – это место, где ты родился, где ты сделал первые шаги, это твой дом, твоя улица, твоя страна. Вместе это наша великая Россия. Товарищи призывники, вам предстоит выполнять свой священный гражданский долг перед Родиной. Военная служба – это хорошая школа жизни. Служба в армии для многих из вас это, наверное, первое серьезное испытание на зрелость, характер и мужество», – сказал Ильшат Каримов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Он добавил, что в самые трудные времена Российскую армию всегда отличали массовый героизм, воинское братство и взаимовыручка.

Также на сцену вышли юнармейцы, представители республиканской общественной организации ветеранов и инвалидов «Союз ветеранов Республики Татарстан» и начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия» Республики Татарстан Александр Бородин.

«Поздравляю вас с этим праздником! Я считаю, что это праздник для молодых людей – находясь вдалеке от дома, защищать Родину и выполнять все поставленные задачи, которые определит командование», – обратился генерал-майор Бородин к призывникам.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Высокогорском районе, который часто ездит на Дальний Восток, чтобы навещать солдат из Татарстана, дал напутствия на дальний путь – он отметил, что ребятам предстоит семь дней ехать в поезде до места несения службы.

«Запишите мой номер телефона – я поеду со вторым эшелоном на Дальний Восток, и мы все с вами встретимся. Мы решим все ваши вопросы. Предупредите ваших родителей, что у вас связь будет только по выходным – в армии это правило. В дорогу возьмите побольше воды, но не берите скоропортящиеся продукты – вас будут кормить в пути горячим питанием. И возьмите книги – за семь суток в пути они вам пригодятся», – посоветовал он.

Ребята будут обеспечены во время пути трехразовым горячим питанием, а также журналами, газетами и настольными играми, чтобы скрасить долгие дни в поезде.