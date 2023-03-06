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Военная прокуратура Казанского гарнизона заняла третье место в конкурсе ведомств
В Главной военной прокуратуре подвели итоги конкурса «Лучшая военная прокуратура гарнизонного звена по итогам работы за 2022 год», сообщили в пресс-службе ведомства.
На первом этапе определили победителей конкурса в военных прокуратурах окружного звена. Прокуратура Казанского гарнизона заняла там первое место.
14 февраля военному прокурору Казанского гарнизона Цыренову Мунко в Екатеринбурге вручили кубок «Лучшая военная прокуратура гарнизонного звена военной прокуратуры Центрального военного округа», а также кубок-плакетку с памятной надписью.
Кроме того, согласно решению конкурсной комиссии Главной военной прокуратуры Казанский гарнизон на всероссийском конкурсе занял почетное третье место среди ведомств. Ранее подобных успехов он не добивался.
Помощник военного прокурора Казанского гарнизона Жахонгир Эркинжонович стал победителем индивидуального всероссийского конкурса на «Лучшего работника военной прокуратуры гарнизонного звена по итогам работы за 2022 год». Его также наградили соответствующим кубком.
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