Военная прокуратура казанского гарнизона провела турнир по мини-футболу

В футбольно-регбийном манеже «Искандер» прошел турнир по мини-футболу, посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Организатором турнира выступил военный прокурор Казанского гарнизона подполковник юстиции Мунко Цыренов.

Фото: Пресс-служба военной прокуратуры казанского гарнизона

В турнире приняли участие команды военной прокуратуры казанского гарнизона, прокуратуры РТ, СУ СКР по РТ, МВД по РТ, Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан, Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан, Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан. Также в соревнованиях участвовали представители Управления военных представительств Минобороны России, Татарстанской таможни, судьи Республики Татарстан и команда Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ.

Спортивный накал эмоций чувствовался абсолютно в каждом матче. Финал выявил победителя турнира – команду прокуратуры РТ, второе место заняла команда Управления Росгвардии РТ, «бронзу» получила команда УФСИН по РТ.

Фото: Пресс-служба военной прокуратуры казанского гарнизона

Команда военной прокуратуры казанского гарнизона, выйдя в плей-офф за счет победы над командой Федеральной службы судебных приставов по РТ, уступила будущему финалисту – команде Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан в четвертьфинале турнира.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов наградил призеров и поблагодарил всех футболистов и организаторов мероприятия за прекрасный спортивный праздник.

В свою очередь военный прокурор Мунко Цыренов выразил надежду на то, что данное футбольное соревнование станет ежегодной доброй традицией.