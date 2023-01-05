Военная подготовка, история СВО, цифровые сервисы: какие новшества ждут школы в 2023 году

Когда школьники начнут изучать начальную военную подготовку и спецоперацию на Украине, почему учителям Татарстана необходимы единые федеральные образовательные программы и сколько пищеблоков отремонтируют в этом году – в материале «Татар-информа».

По концессионному соглашению построят школу в селе Нижние Метески Арского района, еще две школы на 1501 место появятся в Казани и Набережных Челнах

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане появятся школы, построенные по концессионному соглашению

В Татарстане к 1 сентября построят три школы по концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов образования. Соответствующий документ в конце 2022 года подписали министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин и заместитель гендиректора ООО «ПроШкола» (входит в группу ВЭБ.РФ) Алексей Туликов. В частности, школа на 500 мест будет построена в селе Нижние Метески Арского района, еще две школы на 1501 место появятся на улице Гареева в Казани и в 34-м комплексе Набережных Челнов.

Кроме того, в Казани строится школа на улице Сибгата Хакима на 1224 места. Она тоже будет сдана к 1 сентября. А недалеко от нее, в 59-м квартале, ведется строительство детского сада на 220 мест. Более того, сохранена программа капитального ремонта школ и детсадов, на которую предусмотрено 2 млрд рублей.

В этом году продолжится реализация республиканской программы по ремонту школьных столовых и оснащению их оборудованием – планируется отремонтировать 143 пищеблока. На эту программу выделяется 1 млрд рублей.

Всего за два года в 363 пищеблоках общеобразовательных организаций Татарстана проведены ремонтные работы. В 2021 году отремонтированы пищеблоки с приобретением оборудования в 196 школах 44 районов. В прошлом году выполнен ремонт 167 школьных пищеблоков в 45 районах.

Финансирование программы по ремонту общежитий учреждений среднего профессионального образования увеличат в два раза – до 400 млн рублей. В прошлом году общежития колледжей и техникумов были отремонтированы на 200 млн рублей. «Создание комфортных условий проживания привлекает школьников после девятого класса в учреждения СПО. После окончания учебы они уже имеют профессию и по желанию могут продолжить обучение в вузах», – пояснил Ильсур Хадиуллин.

Наличие единых программ в некоторой степени облегчит труд учителей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан перейдет на единые федеральные образовательные программы

Все школы с нового учебного года перейдут на единые федеральные образовательные программы. Для основного и среднего звена появится общий стандарт преподавания по шести предметам.

«Переходим на примерные общеобразовательные федеральные программы по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности для основной и средней школы. По шести предметам будут федеральные программы», – рассказал глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

По мнению Хадиуллина, наличие единых программ в некоторой степени облегчит труд учителей. «У нас есть программы, учителя ими сейчас пользуются. На основе примерной рабочей программы они сейчас могут вести свою деятельность, а с 1 сентября вся Россия переходит на общие программы», – отметил он.

Министр добавил, что для учеников начальной школы тоже будут разработаны единые федеральные программы, но по трем предметам – русскому языку, литературному чтению и окружающему миру.

«По этому вопросу ведется подготовка документов, разрабатываются рекомендации. С января в пилотном режиме отдельные регионы уже будут так работать, а в целом Россия переходит на эти программы с 2023/2024 учебного года», – подчеркнул он.

В республике накоплен достаточно большой опыт по обучению основам военной службы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На ОБЖ учащиеся будут проходить начальную военную подготовку

Новый курс по начальной военной подготовке появится в школах с 1 сентября. Он будет проходить в рамках уроков по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

«Такой модуль всегда присутствовал в образовательном процессе, сейчас его усиливают. Таким образом, в образовательных организациях Татарстана необходимо создать соответствующие условия для запуска курса», – сказал Ильсур Хадиуллин.

При этом глава Минобрнауки заметил, что в республике накоплен достаточно большой опыт по обучению основам военной службы. Например, ежегодно проводятся сборы. Учащиеся проходят тактическую, строевую, медицинскую, инженерную, разведывательную подготовку, а также изучают военную топографию (ориентирование на местности), правила использования общевойскового комплексного защитного костюма.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по предмету ОБЖ школьники изучают основы обороны государства и воинской службы, основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения военной службы по призыву и контракту.

Кроме того, на ОБЖ учащиеся получают основы медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим с травмами, отравлениями и различными видами поражений, включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Учащиеся 10-11 классов на уроках истории будут изучать специальную военную операцию на Украине Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Старшеклассникам расскажут про специальную военную операцию на Украине

Учащиеся 10–11 классов на уроках истории будут изучать специальную военную операцию на Украине. Соответствующие изменения ранее были внесены в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Позже Минпросвещения России издало приказ, утверждающий программу школьного образования.

«По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: <…> понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX – начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России)», – говорится в документе.

Из уроков истории школьники должны будут знать о героях Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностях, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в XX – начале XXI века.

По учебному курсу «Всеобщая история» учащимся предстоит изучать геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему.

«Поставили задачу — 100 тыс. детей научить не просто программированию, а чтобы они научились делать цифровые приложения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Школьников научат создавать цифровые приложения

В этом году в Татарстане хотят запустить проект «Дай пять!», при реализации которого школьники научатся создавать цифровые сервисы. «Поставили задачу — 100 тыс. детей научить не просто программированию, а чтобы они научились делать цифровые приложения. Хотим, чтобы до финала дошли как минимум тысяча детей с разработанными цифровыми приложениями», — рассказал глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

Министр отметил, что учить детей создавать приложения будут школьные учителя — тьюторы. «Мы будем платить им зарплату. Они помогут проводить занятия в районах, чтобы ребенок научился делать приложения», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Хайруллина, к 1 сентября планируется перевести систему «Электронное образование РТ» на новую платформу. Предполагается, что уже в январе будут определены пилотные образовательные учреждения, где заработает платформа «Моя школа».

«Мы провели большую работу по проектированию новой системы. Здесь будут не только традиционные календари, дневники, но и весь административный функционал, который требуется учителям, директорам и завучам. Мы хотим избавить учителей от рутины, большого количества бумажной работы, отчетов. Чтобы всё это было в автоматизированном режиме», — пояснил он.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»