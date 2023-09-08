Военная ипотека, страховка и льготы: офицер Росгвардии из РТ о службе по контракту

Фото: © «Татар-информ»

«По контракту можно проходить службу и в Казани, и в новых регионах»

Дмитрий, какие условия прохождения службы по контракту в Росгвардии?

На сегодняшний день мы набираем на службу по контракту в Казани в три воинские части и в Управление Росгвардии по РТ. Воинские части занимаются самыми разными задачами. Есть спецназовцы, которые участвуют в СВО, есть те, кто охраняет важные государственные объекты, например Казанский пороховой завод, и есть специализированная часть, которая занимается патрулированием города и обеспечением безопасности на городских мероприятиях.

Также мы проводим дополнительный набор на комплектование подразделений в новых регионах РФ. Условия прохождения службы зависят от конкретной воинской части, у всех разная специфика. Например, у тех, кто занимается охраной важных государственных объектов, нет командировок, у них задача – охранять. Караул – отдых – караул – отдых, если кратко. У спецназовцев совершенно другие условия, они уезжают в командировки, потом возвращаются на отдых, и так все время.

Какая зарплата у контрактников?

Денежное довольствие в Казани начинается от 30 тысяч рублей. Если вы служите в новых регионах, то от 200 тысяч рублей ежемесячно.

Какие критерии у кандидатов для заключения контракта?

Возраст от 18 до 50 лет для мужчин и от 18 до 45 лет для женщин. Контракт можно заключить на 1, 2 и 3 года. В этом году контракт с Росгвардией в Татарстане заключили более 100 человек, и тенденция постоянно растет.

Военнослужащие по контракту в Росгвардии сами покупают экипировку или она им выдается?

Военнослужащих полностью обеспечивают всеми необходимыми элементами экипировки. А все, что военнослужащие покупают за свой счет, – это личные предпочтения к более модной и красивой экипировке.

Есть ли у военнослужащих по контракту дефицит в чем-либо, например в продовольствии?

Дефицита нет и не было. А на период служебных командировок выдают дополнительные комплекты формы и экипировки сверх нормы.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Военная ипотека, отпуск до 65 дней в год и индексируемая зарплата»

Какие есть социальные гарантии для военнослужащих по контракту? Могут ли они претендовать на военную ипотеку?

Военнослужащие в Росгвардии ничем не отличаются от военнослужащих Министерства обороны, им положены те же самые льготы и выплаты. Мы отличаемся только тем, что у нас отдельное ведомство, выполняющее другие задачи. Если Министерство обороны занимается предотвращением внешних угроз, то мы предотвращаем их внутри страны.

Военная ипотека у нас такая же, как у Министерства обороны. Каждый кандидат, который приходит к нам устраиваться на военную службу по контракту, через три года службы становится участником накопительной ипотечной системы. С этого дня ему на индивидуальный счет начинают начисляться денежные средства. И еще через три года он может воспользоваться данными средствами для покупки жилья в любой точке нашей страны.

После приобретения жилья контрактнику не нужно беспокоиться о ежемесячном платеже, его будет уплачивать государство. Единственная задача военного – добросовестно отслужить 20 лет. У отрядов спецназа это работает немного по-другому, у них выслуга лет начисляется как один год за полтора года из-за условий службы. Жилье в их собственность перейдет раньше.

Какие льготы положены военнослужащим по контракту?

При заключении контракта от одного года положена единовременная выплата в сумме 195 тысяч рублей. Стабильное денежное довольствие от 200 тысяч в месяц в зоне СВО и от 30 тысяч рублей в Казани ежегодно индексируется. Если военнослужащий участвовал в боевых действиях, то он обязательно получит удостоверение ветерана боевых действий.

Также выслуга лет в новых регионах будет считаться как один день за три, соответственно, и как один отслуженный год за три года. Если ранее сотрудник работал в МВД, но уволился, он может подписать контракт с Росгвардией. Также Росгвардией предоставляется бесплатное служебное жилье или компенсируется плата за найм жилья.

Ежегодно всем сотрудникам Росгвардии предоставляются материальная помощь, премия по итогам года и оплачиваемый отпуск от 35 дней в год. Если сотрудник – ветеран боевых действий, то ему положено еще 15 дней оплачиваемого отпуска. Также к отпуску добавляется необходимое время для поездки. Например, если до места отдыха нужно ехать три дня на поезде, то эти три дня добавляются к отпуску.

Стоит также упомянуть бесплатное медицинское обеспечение, страхование жизни и здоровья в период военной службы, а также бесплатное санаторно-курортное лечение.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что такое статус ветерана боевых действий? Положен ли он контрактникам Росгвардии? Какие бонусы предполагает?

Этот статус подразумевает, что военнослужащий, принимавший участие в боевых действиях, получает документ о том, что он участник боевых действий, а также дополнительные льготы.

Коммунальные

Ветераны боевых действий имеют право на компенсацию платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.

Налоговые

Ветераны боевых действий не платят налог на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида – например, на одну квартиру, один дом и один гараж одновременно. Не нужно платить и земельный налог с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади.

Льгота на транспортный налог зависит от региона.

Медицинские

После выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы. Кроме того, им вне очереди оказывают медицинскую помощь в рамках программы госгарантий.

На работе

Ветераны боевых действий могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Еще у них есть право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней. Получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ветераны боевых действий могут за счет работодателя.

Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии

Ветераны боевых действий могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2022 года она составляет 3895 рублей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Командиры вникают и помогают решать проблемы подчиненных»

Можно ли решить индивидуальные проблемы отдельных контрактников, если от них поступает запрос?

В обязанностях каждого командира одна из основных задач – это вникать в проблемы и нужды подчиненных. Соответственно, каждый военнослужащий, у которого возникают личные проблемы, в первую очередь должен обратиться к непосредственному командиру. Для решения различных семейных проблем военнослужащих предоставляются отпуск по семейным обстоятельствам до 10 суток и дни для проезда к месту проведения данного отпуска.

Застрахован ли военнослужащий по контракту в Росгвардии на время службы?

Все военнослужащие Росгвардии застрахованы от травм, увечий, инвалидности или смерти. Страховые выплаты могут достигать 12 миллионов рублей.

Контракт подписал – уже застрахован. Когда боец попадает в госпиталь, в зависимости от тяжести и характера повреждений нужные документы отправляют в военно-страховую компанию, где производятся выплаты. Военнослужащий сам никакие страховки себе не оформляет.

В случае ранения выплаты составят до 3 миллионов рублей. Военнослужащий может рассчитывать на бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских госпиталях, а также на обеспечение лекарствами.

Могут ли военнослужащему запретить увольнение со службы, если срок ее прохождения по контракту истек?

В период проведения частичной мобилизации есть три основания для увольнения со службы: по достижении военнослужащими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья, в связи с признанием их врачебной комиссией негодными к военной службе по категории «Д» и в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении им наказания в виде лишения свободы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Может ли быть такое, что военнослужащего признают без вести пропавшим и не выдадут страховых выплат как за погибшего? Что делать в таком случае?

Без вести пропавший – это такой специальный статус. Как только придет документ о том, что тело найдено и военнослужащего идентифицировали, будут положены все выплаты.

Военнослужащий или иной участник СВО может быть объявлен умершим, если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, и в течение шести месяцев с момента возникновения таких обстоятельств в месте жительства этого гражданина нет сведений о месте его пребывания, в том числе такие сведения не предоставлены членам семьи этого гражданина командиром воинской части или иным уполномоченным должностным лицом.

Информируют ли перед подписанием контракта о степенях риска? Есть ли варианты выбора места службы по контракту?

Служба по контракту – дело добровольное, и каждый кандидат сам выбирает, в каком городе и с какой воинской частью он желает заключить контракт. Далее перед подписанием контракта проводится беседа, в которой объясняется, какие задачи выполняют воинская часть и подразделение, где он в дальнейшем будет проходить службу. В том числе возможны или нет служебные командировки и степени риска.