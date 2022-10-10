«Никто не спит, постреливают»: как работали военкоры Татарстана в Великую Отечественную

С началом специальной военной операции одними из главных ньюсмейкеров, сообщающих о ситуации на передовой, стали российские военные корреспонденты. Их имена широко известны, телеграм-каналы востребованы. А как работали военкоры в Великую Отечественную, учитывая, что среди них было немало татарстанцев?

С 1942 года на фронтах начинают работать фронтовые редакции, выпускающие газеты на национальных языках. На татарском языке выходило 16 газет с разными названиями Фото: protatarstan.ru

Родным глаголом жечь сердца

Есть много фотографий, на которых красноармейцы, закурив самокрутки и собравшись вместе, слушают зачитывающего вслух заметку из пахнущей типографской краской фронтовой газеты. Газету, которую однополчане-военкоры делают не где-то в далеком тылу, а прямо здесь, недалеко от передовой.

Статьи и очерки о победах однополчан, письма от земляков, подписанные миллионами соотечественников, согревали душу и придавали сил. Твердое знание того, что ты не один, что за тобой страна и народ, поднимало боевой дух солдат и офицеров.

Фронтовые газеты на русском языке начали выпускать уже в первые месяцы 1941 года. Несмотря на сложное положение на фронтах, уже на следующий, 1942 год, Главное политическое управление РККА принимает решение об издании фронтовых газет на национальных языках народов Советского Союза. Это был политический шаг. Он показывал понимание национальных запросов красноармейцев. Безусловно, слово, прочитанное на родном языке, проникает глубже, а значит, и боевой дух бойцов поднять легче.

Таким образом, с 1942 года на фронтах начинают работать фронтовые редакции, выпускающие газеты на национальных языках. На всех фронтах издавались 64 такие газеты. На татарском языке выходило 16 газет с разными названиями.

Первая боевая газета на татарском языке «Ватан эчен» («За Родину!») увидела свет в июле 1942 года. Она начала издаваться на Северо-Западном фронте. Затем одна за другой на различных фронтах бойцы стали получать газеты «Алга, дошман эстенэ» («Вперед на врага» – на Калининском фронте, «Фронт правдасы» («Фронтовая правда») – на Волховском фронте, «Ватан эчен сугышка» («В бой за Родину») – на Карельском фронте. Фронты делились, сливались, продвигались вперед, вместе с ними по фронтовым дорогам шли главные люди, без которых невозможно было бы издание газет, – военные корреспонденты. В редакциях татарских газет служило или тесно сотрудничало с ними много призванных на фронт татарских писателей, поэтов и журналистов. Среди них Муса Джалиль, Шараф Мударрис, Афзал Шамов, Нур Баян, Абдурахман Абсалямов, Адель Кутуй, Халик Садри, Амирхан Еники, Шайхи Маннур, Риза Ишмурат, Хасан Шабанов, Усман Бакир, Абдулла Ахмет, Асгат Айдар, Хатиб Усман и многие другие.

Из 56 членов Союза писателей Татарии в 1942 году на фронте уже воевали 28 человек. Цвет татарской нации сражался за Родину с оружием в руках. Многие из них уже не вернулись.

Письмо поэта-героя Мусы Джалиля своему коллеге Гази Кашшафу Фото: museum.ru

И гармонисты, и певцы, и танцоры

Сохранилось письмо легендарного поэта-героя Мусы Джалиля, прикрепленное к газете «Отвага» Ленинградского фронта, своему коллеге Гази Кашшафу, датированное 27 мая 1942 года:

«Дорогой друг Кашшаф! Ты, наверное, представляешь – я именно сейчас непосредственно на войне. Я с 5/IV – в действующей армии, в редакции газеты. Но это не значит, что я где-то в тылу мирно выпускаю газету, – нет. Я литсотрудник-военкор, в неделю 5 дней бываю на передовой позиции, собираю материал, а 2 дня – в редакции, обрабатываю материалы. В день в среднем прохожу 25-30 километров по передовым частям и подразделениям. Только на передовой линии можно видеть нужных героев, черпать материал, следить за боевыми фактами, без которых невозможно делать газету оперативной и боевой. Поэтому часто бываю не только свидетелем, но и участником кровопролитных боёв с захватчиками…

Поэтому я сейчас ограничиваюсь фронтовой лирикой, а за большие вещи возьмусь после победы, если останусь жив. Но, по-моему, фронтовая лирика тоже важный и нужный жанр именно сейчас…

Крепко жму руку.

Твой Муса (Джалиль)».

Редакции фронтовых газет были максимально приближены к линии фронта, находились в нескольких километрах от него, а военкоры могли днями и неделями пропадать на передовой, собирая сведения для своих будущих заметок и очерков, общаясь с бойцами и непосредственно участвуя в ожесточенных боях. Где же размещались редакции, как печатались газеты? Везде по-разному: какие-то редакции и типографии располагались в грузовых машинах, другие – в замаскированных воинских эшелонах. Все максимально компактно и мобильно, чтобы оперативно двигаться вместе с воинскими частями.

Редакция и типография, в которой набиралась и печаталась газета «Алга, дошман эстенэ» («Вперед на врага»), умещалась в четырех грузовиках Фото: protatarstan.ru

Альфия Шамова – дочь писателя-фронтовика, председателя Союза писателей Татарии Афзала Шамова, ушедшего добровольцем на фронт, пишет в своей книге «Ут эчендә туган матбугат» («Печать, рождённая в огне») о том, что редакция и типография, в которой набиралась и печаталась газета «Алга, дошман эстенэ» («Вперед на врага»), умещалась в четырех грузовиках. Здесь было все необходимое: наборный, стереотипный, печатный цеха, а также передвижная электростанция и своя радиостанция. Журналисты первыми принимали по рации сводки Совинформбюро и тут же переводили их на татарский язык. Каждый сотрудник был един в нескольких лицах: и военкор, и редактор, и корректор, и переводчик. Газеты печатались в ночное время с тем, чтобы уже утром свежий номер был в окопах на передовой. Газеты выходили два раза в неделю тиражом в несколько тысяч экземпляров. Ближе к концу войны тираж рассчитывался из расчета один номер на пять красноармейцев.

Военкор Афзал Шамов единственный из татарских писателей, который прошел три войны Фото: protatarstan.ru

Афзал Шамов позднее вспоминал: «Мы работаем без отдыха, не имея возможности нормально поспать. Только иногда в типографии можем немного вздремнуть. Вся тяжесть газеты на Абдулле Ахмете и мне: и заметки, и репортажи, и очерки пишем сами, нужный для этого материал сами добываем под огнём на переднем крае; сами переводим на татарский язык и приказы Главнокомандующего, и важные статьи, помещённые во фронтовой газете на русском языке. Наш редактор исполняет только редакционные обязанности. Вся чёрная работа в наших руках. Короче, мы сами и гармонисты, и певцы, и танцоры…»

Комсомольцы-добровольцы

Листаем номер этой газеты от 6 марта 1943 года.

Передовица посвящена подвигам воинов-комсомольцев. Так, батальону под командованием майора Симакова было дано задание захватить укрепленную высоту, на которой засели фашисты. Задача была сложной, майор попросил секретаря комсомольской ячейки товарища Кривоноса найти добровольцев. На призыв командира тут же откликнулось 20 комсомольцев, которые и осуществили внезапный прорыв обороны противника, подавили огневые точки врага, уничтожив при этом около 30 гитлеровцев и взяв в плен четверых. Все герои были удостоены медали «За отвагу».

Передовица призывает каждого комсомольца осваивать современную военную технику, повышать уровень боевого мастерства, глубоко изучать Боевой Устав и приказы Верховного главнокомандующего товарища Сталина.

Еще одна заметка призывает бойцов хранить и беречь честь Полковых знамен как «зеницу ока». Красноармеец обязан до конца, до последнего вздоха сражаться за знамя, если понадобится – погибнуть, но не отдать его в руки врага.

Главная фигура фронтовой газеты – военкор работал на передовой, под огнем добывал оперативный материал Фото: protatarstan.ru

Газета также сообщает, что патриотическая молодежь Татарстана – комсомольцы, пионеры и ученики школ собрали в 1942 году средства на постройку самолетов для трех авиаэскадрилий. А в 1943 году молодежь республики дополнительно отправила на нужды фронта еще 9 миллионов рублей. Помимо этого, они собрали деньги на подарок советским партизанам и отправили им 1000 пар кожаных и 1000 пар кирзовых сапог, 1000 полушубков, 1000 пар шерстяных носков, 1000 меховых жилетов, 15 тысяч носовых платков, 500 килограммов масла, 1000 килограммов пряников, 300 килограммов шоколадных конфет и многие другие продукты.

Военкоры рассказывают и о других многочисленных примерах помощи тыла фронту. Так, кузнец колхоза «Береза» Кукморского района Татарстана товарищ Хаким Халитов отправил в одну из авиаэскадрилий 50 тысяч рублей, 20 пудов муки и 6 пудов картофеля.

Из газеты бойцы могли также узнать и о положении дел на фронтах, международной обстановке и многом другом. Таким образом, газета информировала и агитировала, протягивала невидимые, но очень крепкие нити от окопов к далекой родной земле, которая постоянно помнит и заботится о своих сыновьях.

Фото: protatarstan.ru

«Никто не спит. Постреливают»

Редакция самой первой татарской фронтовой газеты «Ватан эчен» («За Родину») расположилась в эшелоне, укрытом в лесу. Каждому вагону нашлось свое применение: в одном работал наборный цех, во втором смонтировали типографию, в третьем разместились корреспонденты, в четвертом складировали бумагу и т.д. Эшелон находился в сосновом лесу, поэтому так и назывался – «Сосна». Здесь в редакции служил поэт Шараф Мударрис. Он вспоминал, что в соседнем с ними купе денно и нощно трудился автор советского гимна Сергей Михалков. Здесь же писали стихи и очерки Михаил Светлов, Михаил Матусовский. Шараф постоянно находился на передовой, возвращаясь в редакцию урывками, чтобы быстро «собрать» статью, очерк из накопленного материала – увиденного, услышанного, записанного на клочках бумаг, в уголках книжных страниц. Блокноты были большим дефицитом.

Шараф Мударрис с женой Фото: из личного архива А. Абсалямовой

«Я на передовой, – писал поэт в одном из писем. – Никто не спит, постреливают. Однако немцы далеко, в пяти километрах. Кругом болото и леса. Не пройти. Вокруг светло как днем. Над опушкой яркая луна... В нейтральной зоне скирды сена. Смешно – за сеном пробираемся и мы, и немцы».

Кстати, по рассказам дочери Шарафа Мударриса, он выучил немецкий язык именно на фронте, начиная с немецких листовок. А после войны перевел с немецкого на татарский язык произведения Гете, Гейне и Шиллера.

Письмо подписали более полутора миллионов человек

Известного татарского драматурга Ризу Ишмуратова назначили военкором в газету «За честь Родины», выходившую на Воронежском фронте. Спустя некоторое время он стал редактором и часто участвовал в совещаниях в политуправлении фронта. А членом Военного совета и политуправления был тогда Никита Хрущев. Так пересеклись фронтовые дороги писателя с будущим руководителем страны.

Каждое слово этого патриотического письма было наказом трудящихся республики фронтовикам ещё беспощаднее бить врага Фото: idel-tat.ru

В марте 1943 года во всех центральных советских газетах – «Правде», «Красной Звезде» и других – было опубликовано письмо татарского народа в адрес воинов-татар. Авторами текста стали писатели Кави Наджми, Гази Кашшаф и Хамит Ярми. Перевод на русский язык осуществил поэт Бруно Зернит, окончательная редакция принадлежит перу Константина Федина. Итак, что же писали татарским бойцам Красной Армии земляки из Татарии? Они призывали беспощадно бить врага, который «…вознамерился сделаться хозяином твоей судьбы, захотел втоптать в грязь твои светлые мечты». Солдатам напоминали, что татары и русские уже не в первый раз выступают плечом к плечу против общего врага своей общей Родины. Во время Ливонской войны 1558–1583 гг. «немало татарских джигитов боролось в одних рядах с войсками русских против немцев… Своей отвагой и бесстрашием наши предки наводили на немцев ужас». И в идущей войне татары проявили себя отважными и храбрыми защитниками Отечества. В письме упоминают бойцов-татар, совершивших подвиги и удостоенных высоких воинских наград. Народное послание на фронт подписали 1 миллион 511 тысяч 137 человек.

Фронтовики, со своей стороны, тоже подготовили ответ. Всего от татарских фронтовых газет было отправлено четыре письма. Автором одного из писем стал и военкор Риза Ишмуратов, под его обещанием и дальше громить врага подписались 929 воинов-татар. В письме приводятся все их имена, звания, регалии. Позднее Риза Ишмуратов говорил, что, возможно, это письмо стало его главным литературным трудом в жизни.

Значение газет для бойцов было, конечно, немалым. Именно через них они чувствовали связь с малой родиной, ощущали себя не на отдельном участке фронта, а как большую, единую и мощную силу, способную сокрушить могущественного врага. Об этом говорят и письма красноармейцев в газеты.

Воины Воронежского фронта писали в редакцию газеты «Ватан намусы эчен» («За честь Родины»): «Мы, бойцы – татары и башкиры, читаем газету с большим удовольствием и радостью. Наша рота состоит из 7 разных национальностей – татар, башкир, казахов, узбеков, киргизов, удмуртов и туркмен. Мы устраиваем коллективную читку газеты».

«Бойцы, не владеющие или плохо владеющие русским языком, – писал в редакцию красноармеец С. Салихов, – сейчас ясно понимают то, что происходит на фронтах Великой Отечественной войны, как славная Красная Армия бьет немецких захватчиков».

Татарские фронтовые газеты, очерки и статьи военкоров стали и бесценным материалом для политруков, агитаторов. В газете 2-й гвардейской армии «В атаку» опубликовано письмо агитатора С. Фарахова: «Когда мне поручили вести агитационную работу среди бойцов нерусской национальности, я взялся за дело с большой охотой. Главным пособием для меня служит газета «Сталинское знамя» на татарском языке. В беседах я использую произведения известных татарских поэтов, напечатанные в газете».

Так работало на Победу родное слово, вобравшее в себя силу родного языка. Так воевали советские военкоры и фронтовые газеты, своим запалом подкреплявшие мощь оружия боевого.