Информацию о ликвидации двух колумбийских наемников, воевавших в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на стороне ВСУ, опубликовал телеграм-канал «Шепот Фронта».

Одним из почивших «солдат удачи» является Омар Родригес Эстрада из города Вильягарсон, с позывным Рэнди. Информация о его смерти появилась в конце сентября. Место гибели не уточняется.

О втором наемнике, Эдисоне Куида Монтилле, известно, что смерть настигла его 1 октября 2024 года в районе села Грековка Сватовского района Луганской области.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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