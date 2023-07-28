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Военкоры опубликовали видео с уничтожением техники НАТО на Запорожском фронте
Кадрами уничтожения на Запорожском направлении техники, переданной НАТО Вооруженным силам Украины (ВСУ), поделились военные корреспонденты, авторы телеграм-канала «Запорожский фронт».
«Кадры боевой работы 177 полка морской пехоты по уничтожению техники ВСУ на Запорожском направлении», – поясняется в публикации.
Позже данное видео прокомментировал военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. Он отметил, что такого количества уничтоженной техники противника в одном месте еще не видел.
«Такого количества уничтоженной техники противника в одном месте, если честно не припомню. Работино – еще до начала наступления киевского режима я говорил, что и для запада и для военно-политического руководства Украины – это серьезнейшая авантюра», – написал в своем телеграм-канале журналист.
По словам Поддубного, масштаб потерь людей и западной техники говорит о тупике и затруднениях, в которых находятся командование ВСУ и военные специалисты НАТО.
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