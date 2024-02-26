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Военкоры опубликовали видео с американскими «Абрамсами» на Авдеевском направлении
Кадры с использованием ВСУ полученных от США танков М1А1 «Абрамс» стали появляться в телеграм-каналах военных корреспондентов, освещающих специальную военную операцию.
По данным журналистов, техника была замечена на Авдеевском участке фронта. Сегодня администрация паблика Rosich разместила свежее видео с «абрамсом». Утверждается, что замечен он в населенном пункте Бердычи.
За несколько дней до этого трофейное видео с вышеупомянутым танком опубликовал в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«Противник опубликовал первые кадры боевого применения американского танка «Абрамс» в зоне СВО. Киевский режим использует машину в боях в районе Степного. Это значит, что принято решение использовать американские танки в обороне», – прокомментировал запись журналист.
Кроме того, кадры с уничтоженной на окраине села Степовое инженерной машиной M1150 ВСУ на базе танка Abrams, которые также поставлялись Украине американскими партнерами, опубликовал телеграм-канал Lostarmour. По данным администраторов паблика, всего США поставили ВСУ от 1 до 6 таких бронемашин.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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