Военкоры опубликовали видео боев в зоне СВО на Запорожском направлении

Кадрами боевых действий из зоны специальной военной операции, снятыми на Запорожском направлении, а также кратким описанием обстановки за прошедший день поделились военные корреспонденты, авторы телеграм-канала «Архангел спецназа».

В частности, в канале рассказали о небольших стычках возле населенного пункта Работино, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрируют в лесополосах свою пехоту. По ним постоянно работает российская артиллерия. Все попытки врага перейти в атаку заканчиваются потерями в личном составе и технике.

Примерно такая же обстановка в районе населенного пункта Пятихатки. Техника противника уничтожается российскими расчетами противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Также большие потери у пехоты противника. На опубликованных сегодня видеокадрах запечатлены последствия атак, предпринятых ВСУ на российские позиции.