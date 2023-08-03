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Общество 3 августа 2023 01:09

Военкоры опубликовали видео боев в зоне СВО на Запорожском направлении

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Кадрами боевых действий из зоны специальной военной операции, снятыми на Запорожском направлении, а также кратким описанием обстановки за прошедший день поделились военные корреспонденты, авторы телеграм-канала «Архангел спецназа».

В частности, в канале рассказали о небольших стычках возле населенного пункта Работино, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрируют в лесополосах свою пехоту. По ним постоянно работает российская артиллерия. Все попытки врага перейти в атаку заканчиваются потерями в личном составе и технике.

Примерно такая же обстановка в районе населенного пункта Пятихатки. Техника противника уничтожается российскими расчетами противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Также большие потери у пехоты противника. На опубликованных сегодня видеокадрах запечатлены последствия атак, предпринятых ВСУ на российские позиции.

#СВО #видео #Техника
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