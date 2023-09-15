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Военкоры опубликовали шестиминутное видео боев в районе села Андреевка в Запорожье
Шестиминутным видео боя в районе села Андреевка в Запорожской области поделился телеграм-канал «Военная хроника».
На записи запечатлена неудачная попытка прорыва колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящей из танка и трех бронетранспортеров с пехотой, на одном из участков фронта в районе вышеназванного населенного пункта.
Хорошо видно, как российская артиллерия «накрывает» технику противника интенсивным огнем и выводит из строя танк и один из бронетранспортеров. Понеся данные потери, противник спешно покидает район обстрела, возвращаясь на свои позиции.
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