Военкоры опубликовали шестиминутное видео боев в районе села Андреевка в Запорожье

Шестиминутным видео боя в районе села Андреевка в Запорожской области поделился телеграм-канал «Военная хроника».

На записи запечатлена неудачная попытка прорыва колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящей из танка и трех бронетранспортеров с пехотой, на одном из участков фронта в районе вышеназванного населенного пункта.

Хорошо видно, как российская артиллерия «накрывает» технику противника интенсивным огнем и выводит из строя танк и один из бронетранспортеров. Понеся данные потери, противник спешно покидает район обстрела, возвращаясь на свои позиции.