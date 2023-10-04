Военкоры начали публиковать кадры неутихающих в Запорожье ожесточенных боев

В телеграм-каналах российских военкоров начали появляться кадры из Запорожья, где последние сутки не утихают ожесточенные бои в районе населенного пункта Вербовое.

Так, старший корреспондент RT Мурад Газдиев опубликовал кадры уничтожения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) 22-й бригадой спецназа и российскими десантниками. На записи поражения укрывшейся в окопе группы солдат ВСУ, а также уничтожение украинской техники. (видео без цензуры 18+)

Кроме того, видео работы разведчиков и артиллеристов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии на вышеупомянутом участке, опубликовал телеграм-канал «Запорожский фронт».

Также поступают сообщения о начале наступательной операции, которую в районе села Вербовое под прикрытием артиллерии и бронетехники проводят российские десантники.

Сообщается, что российским бойцам удалось отбросить врага на 2 км, уничтожив встречные силы противника и захватив в плен десятки солдат ВСУ. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.