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Военкоры начали публиковать кадры неутихающих в Запорожье ожесточенных боев
В телеграм-каналах российских военкоров начали появляться кадры из Запорожья, где последние сутки не утихают ожесточенные бои в районе населенного пункта Вербовое.
Так, старший корреспондент RT Мурад Газдиев опубликовал кадры уничтожения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) 22-й бригадой спецназа и российскими десантниками. На записи поражения укрывшейся в окопе группы солдат ВСУ, а также уничтожение украинской техники. (видео без цензуры 18+)
Кроме того, видео работы разведчиков и артиллеристов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии на вышеупомянутом участке, опубликовал телеграм-канал «Запорожский фронт».
Также поступают сообщения о начале наступательной операции, которую в районе села Вербовое под прикрытием артиллерии и бронетехники проводят российские десантники.
Сообщается, что российским бойцам удалось отбросить врага на 2 км, уничтожив встречные силы противника и захватив в плен десятки солдат ВСУ. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.
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