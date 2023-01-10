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Политика
10 января 2023  21:02

Военкор Симонов: Российские бойцы закрепились в Соледаре

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Военный корреспондент Александр Симонов рассказал о положении бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Соледаре в ДНР. По его словам, бойцы закрепились в центре города и бойцы и прислали видео, где они стоят напротив здания административных услуг, которое располагается вблизи городской администрации.

Симонов также прикрепил к сообщению в своем телеграм-канале координаты съемки в населенном пункте. Позже он также добавил что подразделения ЧВК «Вагнер» «замкнули котел в районе Соледарской амбулатории севернее Соляного рудника №4 и приступили к зачистке города».

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня заявил, что вскоре Соледар будет взят под контроль, подчеркнув, что это облегчит дальнейшее продвижение российских войск.

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