Военкор Руденко: видео с подбитым БТР «Страйкер» говорит о вводе резервов ВСУ

Первое видео уничтожения английского бронетранспортера «Страйкер» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) прокомментировал в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.

Напомним, кадры уничтожения БТР опубликовал сегодня телеграм-канал «Запорожский фронт». По данным автора публикации, техника противника уничтожена армейским спецназом «Осман» при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет».

По словам Руденко, появление данной техники свидетельствует о том, что Киев бросает в атаку последние резервы. Он отметил, что ранее данные бронемашины в бой не вводились.

Военкор рассказал, что «Страйкеры» состоят на вооружении бригад ВСУ, которые должны были вступить в бой после прорыва российской линии обороны.

«Но что-то пошло не так. Часть этих формирований враг бросил на харьковское и запорожское направления. Это уже похоже на конвульсии умирающего, идти вперед, не имея резерва — это просто самоубийство для "киевского режима". Скоро наступит переломный момент этой войны», – предположил корреспондент.