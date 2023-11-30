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О ликвидации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) канадского наемника Брэда Стрэдфорда, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.

Согласно информации в открытых источниках, офицер-десантник Стрэдфорд приехал на Украину весной прошлого года в числе первой волны наемников, которые вошли в состав так называемого «Интернационального легиона» ВСУ. Родом канадец из округа Северный Ванкувер (North Vancouver).

Сообщения о гибели канадца появилась в середине ноября, подтверждение эих данных в западных СМИ опубликовали на днях. По данным канадского издания The globe and mail, снайпер Брэд Стрэдфорд с позывным «Switchback» погиб в боях под Авдеевкой.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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