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Военкор Руденко сообщил о ликвидации в зоне СВО наемника из Канады Брэда Стрэдфорда
О ликвидации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) канадского наемника Брэда Стрэдфорда, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.
Согласно информации в открытых источниках, офицер-десантник Стрэдфорд приехал на Украину весной прошлого года в числе первой волны наемников, которые вошли в состав так называемого «Интернационального легиона» ВСУ. Родом канадец из округа Северный Ванкувер (North Vancouver).
Сообщения о гибели канадца появилась в середине ноября, подтверждение эих данных в западных СМИ опубликовали на днях. По данным канадского издания The globe and mail, снайпер Брэд Стрэдфорд с позывным «Switchback» погиб в боях под Авдеевкой.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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