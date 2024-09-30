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Военкор Руденко опубликовал видео уничтожения бронетехники ВСУ под Курском
Кадрами уничтожения нескольких единиц бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области поделился в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.
На записи видно движение вражеской колонны, в состав которой входит несколько танков и бронемашин. Судя по видео, техника ВСУ выдвигалась для дальнейшей атаки, в которую должны были пойти бронемашины с пехотой под прикрытием танкового огня.
Движение вражеской техники было раскрыто беспилотником российской разведки, после чего по противнику был нанесен массированный артиллерийский удар, в результате которого несколько единиц техники ВСУ были уничтожены.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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