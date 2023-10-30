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Военкор Руденко опубликовал видео штурма окопов ВСУ мотострелками из Бурятии
Кадрами штурма мотострелками из Бурятии окопов ВСУ, снятыми от первого лица одним из российских бойцов, поделился в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.
«Штурм окопов мотострелками ВВО [Восточный военный округ] из Бурятии. Парни – просто красавцы, захватили позиции врага и взяли пленных», – написал в публикации журналист.
Видео разделено на две части. Первая – непосредственный штурм окопов с перестрелкой и пленением украинских солдат пожелавших сохранить свою жизнь. Вторая часть снята с беспилотника бойцов аэроразведки, которые координировали атаку с воздуха.
Напомним, несколько дней назад Андрей Руденко публиковал кадры другого штурма, во время которого российский боец в ближнем бою обезвредил солдата ВСУ, не пожелавшего сдаться без боя.
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