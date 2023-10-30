Военкор Руденко опубликовал видео штурма окопов ВСУ мотострелками из Бурятии

Кадрами штурма мотострелками из Бурятии окопов ВСУ, снятыми от первого лица одним из российских бойцов, поделился в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.

«Штурм окопов мотострелками ВВО [Восточный военный округ] из Бурятии. Парни – просто красавцы, захватили позиции врага и взяли пленных», – написал в публикации журналист.

Видео разделено на две части. Первая – непосредственный штурм окопов с перестрелкой и пленением украинских солдат пожелавших сохранить свою жизнь. Вторая часть снята с беспилотника бойцов аэроразведки, которые координировали атаку с воздуха.

Напомним, несколько дней назад Андрей Руденко публиковал кадры другого штурма, во время которого российский боец в ближнем бою обезвредил солдата ВСУ, не пожелавшего сдаться без боя.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.