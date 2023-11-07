Военкор Руденко опубликовал видео с пленением десятка солдат ВСУ в зоне СВО

Кадрами пленения десятка солдат Вооруженных сил Украины ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО) поделился в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.

Запись ведет один из российских бойцов. Сначала он допрашивает одного из украинских военнослужащих, который называет свой позывной Механ и сообщает, что входит в состав 9 роты 54-й механизированной бригады.

Далее российский солдат показывает остальных пленных, которых при этом обыскивают его сослуживцы. Завершается видео после звука взрыва, раздавшегося неподалеку.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.