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Военкор Руденко опубликовал видео с пленением десятка солдат ВСУ в зоне СВО
Кадрами пленения десятка солдат Вооруженных сил Украины ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО) поделился в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.
Запись ведет один из российских бойцов. Сначала он допрашивает одного из украинских военнослужащих, который называет свой позывной Механ и сообщает, что входит в состав 9 роты 54-й механизированной бригады.
Далее российский солдат показывает остальных пленных, которых при этом обыскивают его сослуживцы. Завершается видео после звука взрыва, раздавшегося неподалеку.
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