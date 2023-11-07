news_header_top_970_100
Руc Тат
СВО 7 ноября 2023 11:24

Военкор Руденко опубликовал видео с пленением десятка солдат ВСУ в зоне СВО

Скопировать ссылку

Кадрами пленения десятка солдат Вооруженных сил Украины ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО) поделился в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.

Запись ведет один из российских бойцов. Сначала он допрашивает одного из украинских военнослужащих, который называет свой позывной Механ и сообщает, что входит в состав 9 роты 54-й механизированной бригады.

Далее российский солдат показывает остальных пленных, которых при этом обыскивают его сослуживцы. Завершается видео после звука взрыва, раздавшегося неподалеку.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

#видео #СВО #всу украины
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100