Кадрами ожесточенных боев, проходящих у железнодорожной ветки на Артемовском (Бахмутском) направлении, поделился в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.

На записи запечатлены удары, которые артиллеристы ВДВ наносят по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Судя по кадрам, противник несет большие потери в технике и пехоте.

Напомним, данная линия железнодорожных путей на участке Андреевка-Клещеевка южнее Артемовска стала линей боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ продолжают попытки прорыва, но всякий раз откатываются после поражения российской артиллерией.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.