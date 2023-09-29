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Военкор Руденко опубликовал видео ожесточенных боев в районе ж/д путей под Бахмутом
Кадрами ожесточенных боев, проходящих у железнодорожной ветки на Артемовском (Бахмутском) направлении, поделился в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.
На записи запечатлены удары, которые артиллеристы ВДВ наносят по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Судя по кадрам, противник несет большие потери в технике и пехоте.
Напомним, данная линия железнодорожных путей на участке Андреевка-Клещеевка южнее Артемовска стала линей боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ продолжают попытки прорыва, но всякий раз откатываются после поражения российской артиллерией.
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