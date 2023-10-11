Военкор Руденко опубликовал кадры уничтожения СУ-25 на аэродроме ВСУ в Кривом Роге

Кадрами уничтожения штурмовика СУ-25 Воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге поделился в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.

«Данные кадры примечательны тем, что украинский истребитель был уничтожен новым барражирующим боеприпасом с дальностью поражения до 120 километров», – отметил журналист.

Похоже, речь идет о производимых концерном «Калашников» новых беспилотниках «Ланцет», способных поражать цели на таком расстоянии.

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) данные БПЛА хорошо зарекомендовали себя в уничтожении танков Leopard 2А6 , поставленных Германией Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.