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Руc Тат
СВО 13 ноября 2023 10:41

Военкор Руденко опубликовал кадры пленения четырех солдат ВСУ в районе Работино

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Кадрами пленения четырех солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино в Запорожской области поделился в своем телегам-канале ВГТРК Андрей Руденко.

Видео состоит из двух частей: разведка позиций противника с беспилотника со «сбросом» и штурм опорника российскими бойцами.

На записи видно, что после непродолжительной перестрелки защищающие позиции украинские солдаты принимают решение сдаться. После их пленения, российские штурмовики зачищают и занимают опорный пункт.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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