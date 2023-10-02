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Руc Тат
Общество 2 октября 2023 11:02

Военкор Руденко опубликовал кадры эвакуации российским бойцами раненого солдата ВСУ

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Видео, на котором запечатлена эвакуация российскими бойцами раненого украинского солдата, оставшегося на поле боя после неудачной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, опубликовал в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.

На записи видно, что один из российских бойцов с позывным «Кортез» обнаруживает оставленного сослуживцами солдата ВСУ, после чего оказывает первую медицинскую помощь и сопровождает до российских позиций.

Позже к эвакуации присоединяются еще несколько российских бойцов, которые укладывают украинского военнослужащего на носилки. Отметим, что во время транспортировки раненого по эвакуационной группе с украинской стороны наносятся удары из АГС. К счастью, ни раненый солдат ВСУ, ни российские бойцы не пострадали.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
#видео #СВО #эвакуация #всу
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