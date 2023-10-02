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Военкор Руденко опубликовал кадры эвакуации российским бойцами раненого солдата ВСУ
Видео, на котором запечатлена эвакуация российскими бойцами раненого украинского солдата, оставшегося на поле боя после неудачной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, опубликовал в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.
На записи видно, что один из российских бойцов с позывным «Кортез» обнаруживает оставленного сослуживцами солдата ВСУ, после чего оказывает первую медицинскую помощь и сопровождает до российских позиций.
Позже к эвакуации присоединяются еще несколько российских бойцов, которые укладывают украинского военнослужащего на носилки. Отметим, что во время транспортировки раненого по эвакуационной группе с украинской стороны наносятся удары из АГС. К счастью, ни раненый солдат ВСУ, ни российские бойцы не пострадали.
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