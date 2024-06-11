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Военкор Поддубный: в Волчанске уничтожен главарь националистов «ОУН» Коханивский
Об уничтожении в районе Волчанска одного из главарей националистов из добровольческого движения «ОУН» (признано экстремистским и запрещено на территории РФ) Николая Коханивского сообщил в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«Коханивский был одним из самых активных участников госпереворота в 2014 году. На Майдане он организовал первую Киевскую сотню ОУН* им. Евгения Коновальца. Позже собрал боевое подразделение "Батальон ОУН"*, действовавшее в составе Правого сектора*», – написал журналист.
С 2014 вышеупомянутый националист участвовал в карательных операциях против жителей Донбаса. Выступал против выполнения Киевом политической части Минских соглашений. Был зачинщиком погрома в здании Россотрудничества в Киеве.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
*признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ
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