Об уничтожении в районе Волчанска одного из главарей националистов из добровольческого движения «ОУН» (признано экстремистским и запрещено на территории РФ) Николая Коханивского сообщил в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

«Коханивский был одним из самых активных участников госпереворота в 2014 году. На Майдане он организовал первую Киевскую сотню ОУН* им. Евгения Коновальца. Позже собрал боевое подразделение "Батальон ОУН"*, действовавшее в составе Правого сектора*», – написал журналист.

С 2014 вышеупомянутый националист участвовал в карательных операциях против жителей Донбаса. Выступал против выполнения Киевом политической части Минских соглашений. Был зачинщиком погрома в здании Россотрудничества в Киеве.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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*признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ