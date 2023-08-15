Военкор Поддубный сообщил об уничтожении в зоне СВО четырех спецназовцев ВСУ

Об уничтожении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) четверых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), входивших в состав спецназа «Любарт», сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

«В зоне СВО ликвидирована украинская ДРГ из состава отдельного отряда специального назначения "Любарт"», – написал журналист в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/epoddubny

Данную информацию также распространяют и украинские источники. Где именно погибли спецназовцы ВСУ не уточняется. Сообщается лишь, что их подразделение находилось на одном из самых тяжелых участков фронта.

По данным Минобороны РФ и российских военкоров, самыми горячими участками в зоне СВО сейчас являются Артемовское (Бахмутское) направление, а также Купянское направление, где российские военнослужащие перешли от оборонительных действий к наступлению.