Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Военкор Поддубный сообщил об уничтожении в зоне СВО четырех спецназовцев ВСУ
Об уничтожении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) четверых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), входивших в состав спецназа «Любарт», сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«В зоне СВО ликвидирована украинская ДРГ из состава отдельного отряда специального назначения "Любарт"», – написал журналист в своем телеграм-канале.
Данную информацию также распространяют и украинские источники. Где именно погибли спецназовцы ВСУ не уточняется. Сообщается лишь, что их подразделение находилось на одном из самых тяжелых участков фронта.
По данным Минобороны РФ и российских военкоров, самыми горячими участками в зоне СВО сейчас являются Артемовское (Бахмутское) направление, а также Купянское направление, где российские военнослужащие перешли от оборонительных действий к наступлению.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»