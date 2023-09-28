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Военкор Поддубный сообщил о ликвидации в зоне СВО одного их боевиков Дудаева
О ликвидации в зоне проведения специальной военной операции одного из боевиков так называемого «батальона им. Шейха Мансура» Магомеда Ганиева сообщил в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«С 2021 года он возглавлял бандформирование, состоящее из сторонников *Джохара Дудаева в Кривом Роге. Уничтожен Ганиев на Запорожском направлении», – написал журналист в публикации.
Вышеупомянутое подразделение входит в состав Интернационального легиона ВСУ и состоит из «чеченоговорящих евроичкерийцев» – так их неоднократно называл командир российского спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алуадинов.
Напомним, в октябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров поставил задачу бойцам чеченских подразделений, отбывающим в зону СВО – уничтожать данных боевиков.
«Одной из главных задач перед воинами я поставил обнаружение и нейтрализацию чеченоговорящих существ, которые, прикрываясь славным именем первого Имама Кавказа Шейха Мансура, продолжают позорить чеченский народ, находясь под флагом ЛГБТ. Мы не позволим им чернить славное имя Ушурмы», – заявил Кадыров.
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