Военкор Поддубный сообщил о ликвидации в зоне СВО одного их боевиков Дудаева

О ликвидации в зоне проведения специальной военной операции одного из боевиков так называемого «батальона им. Шейха Мансура» Магомеда Ганиева сообщил в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

«С 2021 года он возглавлял бандформирование, состоящее из сторонников *Джохара Дудаева в Кривом Роге. Уничтожен Ганиев на Запорожском направлении», – написал журналист в публикации.

Вышеупомянутое подразделение входит в состав Интернационального легиона ВСУ и состоит из «чеченоговорящих евроичкерийцев» – так их неоднократно называл командир российского спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алуадинов.

Напомним, в октябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров поставил задачу бойцам чеченских подразделений, отбывающим в зону СВО – уничтожать данных боевиков.

«Одной из главных задач перед воинами я поставил обнаружение и нейтрализацию чеченоговорящих существ, которые, прикрываясь славным именем первого Имама Кавказа Шейха Мансура, продолжают позорить чеченский народ, находясь под флагом ЛГБТ. Мы не позволим им чернить славное имя Ушурмы», – заявил Кадыров.