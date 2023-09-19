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Военкор Поддубный сообщил о ликвидации в зоне СВО очередного боевика «Азова»*
О ликвидации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) боевика нацбатальона «Азов»* Максима Зайченко, сообщил в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
Журналист сообщил, что Зайченко был уничтожен в районе города Кременная в Луганской области. Скорее всего, он был убит в боях за позиции в Кременском лесу, который располагается южнее города Кременная. Согласно последним данным, здесь ВСУ использует боевиков вышеупомянутого подразделения.
Ранее в своем телеграм-канале бойцы спецназа «Ахмат» публиковали кадры нанесения артиллерийских ударов по позициям «азовцев» в данном лесу.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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