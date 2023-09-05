Военкор Поддубный сообщил о ликвидации в зоне СВО наемника из Колумбии

О ликвидации в зоне проведения специальной операции (СВО) колумбийского наемника Алехандро Эррера Эвиа сообщил в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

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«Воевал в составе нацбата “Карпатская Сечь”. На Украину приехал в конце прошлого года, чтобы “поправить финансовое положение”», – сообщил журналист.

Напомним, в конце августа Поддубный сообщил об уничтожении в зоне СВО одного из экс-главарей «Правого сектора»* полковника в отставке Сергея Ильницкого.

«В боевых действиях против республик Донбасса Ильницкий принимал участие с 2014 года, был первым заместителем главаря «Правого сектора»* Дмитрия Яроша. Позже стал командиром отряда «Юг» в составе 28-й ОМБр», – рассказал военкор.