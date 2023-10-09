Военкор Поддубный сообщил о ликвидации неонациста, убивавшего мирных жителей Донбаса

О ликвидации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) идейного неонациста Александра Пастуха сообщил в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

По данным журналиста, Пастух причастен к убийству нескольких десятков мирный жителей на территории ДНР и ЛНР.

«Боевик успел побывать и в составе ДУК «Правый сектор»* (67 ОМБр), и в составе нацбата «Азов»*. Имел судимость за преступления, совершенные ещё до госпереворота на Украине. Ликвидирован боевик был в конце сентября в районе Кременной», – сообщил Поддубный.

* Запрещенные в России террористические организации.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей