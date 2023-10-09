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Военкор Поддубный сообщил о ликвидации неонациста, убивавшего мирных жителей Донбаса
О ликвидации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) идейного неонациста Александра Пастуха сообщил в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
По данным журналиста, Пастух причастен к убийству нескольких десятков мирный жителей на территории ДНР и ЛНР.
«Боевик успел побывать и в составе ДУК «Правый сектор»* (67 ОМБр), и в составе нацбата «Азов»*. Имел судимость за преступления, совершенные ещё до госпереворота на Украине. Ликвидирован боевик был в конце сентября в районе Кременной», – сообщил Поддубный.
* Запрещенные в России террористические организации.
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