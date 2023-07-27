Военкор Поддубный: район Работино превращается в массовое захоронение боевиков ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) у поселка Работино на Запорожье измеряются ротами – район превращается в место массового захоронения боевиков ВСУ, сообщает военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

«Район у Работино на Запорожье превращается в место массового захоронения боевиков ВСУ. Противник несет потери, которые в прямом смысле измеряются в ротах», – написал военкор в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что брошенная накануне в атаку на российские позиции рота 116 бригады ВСУ потеряла 70% личного состава. Эти данные подтверждают военнопленные, отметил Поддубный.

«Сегодня та же картина. Десятки уничтоженных танков и бронемашин, уничтоженный личный состав. Примечательно, что через западные мейнстримовые СМИ киевский режим публично признал старт второго этапа наступления на юге зоны боевых действий именно сегодня», – подчеркнул военкор.

Ранее Евгений Поддубный опубликовал видео с последствиями одной из самоубийственных атак, предпринятых ВСУ в районе вышеупомянутого населенного пункта.