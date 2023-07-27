Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Военкор Поддубный: район Работино превращается в массовое захоронение боевиков ВСУ
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) у поселка Работино на Запорожье измеряются ротами – район превращается в место массового захоронения боевиков ВСУ, сообщает военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«Район у Работино на Запорожье превращается в место массового захоронения боевиков ВСУ. Противник несет потери, которые в прямом смысле измеряются в ротах», – написал военкор в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что брошенная накануне в атаку на российские позиции рота 116 бригады ВСУ потеряла 70% личного состава. Эти данные подтверждают военнопленные, отметил Поддубный.
«Сегодня та же картина. Десятки уничтоженных танков и бронемашин, уничтоженный личный состав. Примечательно, что через западные мейнстримовые СМИ киевский режим публично признал старт второго этапа наступления на юге зоны боевых действий именно сегодня», – подчеркнул военкор.
Ранее Евгений Поддубный опубликовал видео с последствиями одной из самоубийственных атак, предпринятых ВСУ в районе вышеупомянутого населенного пункта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»