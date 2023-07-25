Военкор Поддубный: Пригожин оставил бойцов ЧВК «Вагнер» без денег на лечение

Евгений Поддубный Фото: vk.com/poddubny_official

Получившие ранения при штурме Бахмута (Артемовска) бойцы ЧВК «Вагнер» проходят лечение за свой счет, Евгений Пригожин оставил их без положенных выплат. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

«Парни начали звонить с просьбами о помощи, потому что не получили от Пригожина и других представителей компании положенные выплаты в полном объеме, деньги на лечение и квалифицированную медицинскую помощь», – написал журналист.

Он отметил, что факты нарушения обязательств руководством ЧВК произошли до попытки военного переворота, которую устроили мятежники.

«Соответственно проблем с финансированием тогда быть не могло. Сейчас бойцы проходят лечение и восстановление за свой счет. В такой ситуации остались многие парни, которые были обмануты руководством ЧВК и по-сути брошены без поддержки», – отметил Поддубный.