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Военкор Поддубный: Пригожин оставил бойцов ЧВК «Вагнер» без денег на лечение
Получившие ранения при штурме Бахмута (Артемовска) бойцы ЧВК «Вагнер» проходят лечение за свой счет, Евгений Пригожин оставил их без положенных выплат. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«Парни начали звонить с просьбами о помощи, потому что не получили от Пригожина и других представителей компании положенные выплаты в полном объеме, деньги на лечение и квалифицированную медицинскую помощь», – написал журналист.
Он отметил, что факты нарушения обязательств руководством ЧВК произошли до попытки военного переворота, которую устроили мятежники.
«Соответственно проблем с финансированием тогда быть не могло. Сейчас бойцы проходят лечение и восстановление за свой счет. В такой ситуации остались многие парни, которые были обмануты руководством ЧВК и по-сути брошены без поддержки», – отметил Поддубный.
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