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Военкор Поддубный опубликовал минифильм о текущей ситуации в Белгородском приграничье
Шестиминутное видео о ситуации в Белгородском приграничье, где российские войска продолжают уничтожать боевиков киевского режима, опубликовал в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
Комментируя снятые кадры, журналист отмечает, что атаки киевского режима на данном участке обернулись провалом – ВСУ понесли большие потери, не добившись своих целей.
«Потери продолжают расти, потому что группировка прикрытия государственной границы продолжает уничтожать личный состав и технику неприятеля в Харьковской и Сумской областях», – отметил Поддубный.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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