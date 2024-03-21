Шестиминутное видео о ситуации в Белгородском приграничье, где российские войска продолжают уничтожать боевиков киевского режима, опубликовал в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

Комментируя снятые кадры, журналист отмечает, что атаки киевского режима на данном участке обернулись провалом – ВСУ понесли большие потери, не добившись своих целей.

«Потери продолжают расти, потому что группировка прикрытия государственной границы продолжает уничтожать личный состав и технику неприятеля в Харьковской и Сумской областях», – отметил Поддубный.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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