Военкор Павел Кукушкин сообщил о гибели легендарного экипажа нижегородских танкистов

О гибели в боях за Донбасс легендарного экипажа нижегородских танкистов с позывными Ревда», «Англичанин» и «Алик» сообщил в своем телеграм-канале военный корреспондент Павел Кукушкин.

«В ходе боёв за освобождение Донбасса от нацистов при выполнении боевой задачи геройски погиб экипаж танка 10-го Нижегородского танкового полка позывные «Ревда», «Англичанин», «Алик». Парни, оставшись без подбитого танка, мужественно сражались до последнего патрона!!! Погибли смертью Героев!!!», – написал журналист.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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