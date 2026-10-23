Военкор Котенок: Состоялся обмен пленными по формуле 270 на 270

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 270 на 270. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Состоялся обмен пленными по формуле "270 на 270". В данный момент вернувшиеся из плена русские бойцы находятся на территории Белоруссии», – написал он в МАКС.

Минобороны России подтверждает обмен пленными.

«Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – говорится в сообщении министерства.