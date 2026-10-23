news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 23 октября 2026 14:02

Военкор Котенок: Состоялся обмен пленными по формуле 270 на 270

Читайте нас в

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 270 на 270. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Состоялся обмен пленными по формуле "270 на 270". В данный момент вернувшиеся из плена русские бойцы находятся на территории Белоруссии», – написал он в МАКС.

Минобороны России подтверждает обмен пленными.

«Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – говорится в сообщении министерства.

#обмен пленными #россия и украина
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Жителям РТ напомнили о запрете публикации информации, связанной с БПЛА

22 октября 2026
Вражеские БПЛА угрожают Казани – сработали сирены воздушной тревоги

Вражеские БПЛА угрожают Казани – сработали сирены воздушной тревоги

23 октября 2026
Новости партнеров