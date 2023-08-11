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Военкор Коц опубликовал видео штурма российским спецназом позиций ВСУ
Кадры штурма российским отрядом специального назначения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рубеже Сватово-Кременная опубликовал в своем телеграм-канале военный корреспондент АО «ИД «Комсомольская правда» Александр Коц.
«Уникальные кадры штурма опорника противника силами спецназа группировки "Отважных". Где-то на рубеже Сватово-Кременная», – написал журналист.
Накануне Коц сообщал, что за последние месяцы российские подразделения на вышеупомянутом участке значительно продвинулись.
«Каждый день российские бойцы здесь отжимают у противника опорник за опорником, не давая ему отдыхать. Сначала позиции врага обрабатывает артиллерия, если надо, добавляют танки и БМП из 30-миллиметровой пушки», – рассказал военкор.
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