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Военкор Коц показал кадры атак российских FPV-дронов по ВСУ на участке Бердычи-Очеретино
Кадрами ударов российских FPV-дронов («камикадзе»), которые уничтожают технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе боев в зоне Специальной военной операции (СВО) на участке Бердычи-Очеретино, поделился в своем телеграм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Отличная нарезка уничтожения вражеской техники FPV-операторами одного из подразделений ЦВО», – прокомментировал публикацию журналист.
Напомним, населенные пункты Бердычи и Очеретино находятся в нескольких километрах от Авдеевки в Донецкой области. Именно на данный участок отступили подразделения ВСУ после потери города. Сейчас здесь идут ожесточенные бои.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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