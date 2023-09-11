Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка

В центре Донецка произошло ДТП, в результате которого погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского.

Народный избранник рассказал, что 12 сентября в Донецк должна была приехать жена Геннадия Дубового. Военкор купил к ее встрече цветы и уже подходил к дому, когда его сбила машина. Обстоятельства случившегося выясняются.

Отмечается, что на месте гибели Дубового рассыпаны цветы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.