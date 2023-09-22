Военкор Газдиев опубликовал кадры уничтожения боевиков ВСУ, наступающих в Запорожье

Кадрами неудачного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в села Вербовое Запорожской области поделился в своем телеграм-канале старший корреспондент RT Мурад Газдиев.

Журналист сообщил, что Киев в течение трех дней копил силы для наступления в районе вышеназванного населенного пункта. Операция длилась около 7 часов и обернулась для ВСУ большими потерями, после которых противнику пришлось отступить.

На опубликованных Газдиевым кадрах запечатлен момент поражения вражеской БМП с десантом, который после поражения техники пытался укрыться в посадке. «Работа 22-й ОБрСпН, ВДВ и мотострелков», – отметил журналист.

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