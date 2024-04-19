Военкомат Татарстана поздравил с Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани

Ежегодно 19 апреля в России отмечается День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. С памятной датой татарстанцев поздравил временно исполняющий обязанности военного комиссара РТ Руслан Мухамедшин.

«19 апреля мы отмечаем памятную дату России, связанную историческим решением, определившим судьбы Крыма и России на многие годы вперед – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Подписание Екатериной II Высочайшего манифеста "О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую" явилось предтечей основания легендарного города Севастополь, дало возможность заложить базу для кораблей будущего Черноморского Флота», – отметил он в своем поздравлении.

Установление памятной даты призвано подчеркнуть историческую преемственность принадлежности Крымского полуострова Российскому государству. Крымский референдум 2014 года подтвердил историческую принадлежность полуострова России, подчеркнул Мухамедшин.