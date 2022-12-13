Военкомат Советского района передал УАЗ «буханку» мобилизованным в «Казань Экспо»

Сегодня от военкомата Советского района Казани мобилизованным в «Казань Экспо» передали с гуманитарной помощью УАЗ-2206, называемый в народе «буханка». Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Советского района Казани.

Фото: администрация Советского района Казани

«Это не простое транспортное средство, это памятная и дорогая сердцу многих людей машина, которая выезжала в поисковые экспедиции по Великой Отечественной войне и Гражданской войне порядка 7 раз! Она всегда возвращалась обратно. Вернется и сейчас вместе с нашими ребятами», – сообщил военный комиссар Советского района Ильхам Мидхатов.

Также в администрации района выразили благодарность сотрудникам ПАТП-2 за помощь в подготовке и техобслуживании машины.