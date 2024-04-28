Военкомат РТ: служить по контракту можно, даже если не служил в армии

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Поступить на службу по контракту можно даже в том случае, если ранее вы не служили в армии, сообщили в Военкомате РТ.

«Да, граждане, ранее не проходившие военную службу по призыву, имеют право поступить на военную службу по контракту при условии, что они соответствуют всем критериям, предъявляемым Министерством Обороны РФ к гражданам, подлежащим призыву на военную службу», – объяснил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Он напомнил, чтобы поступить на военную службу по контракту, граждане могут обратиться в любой военный комиссариат Татарстана или в пункт отбора в Казани.

Желающий может лично посетить военный комиссариат или пункт отбора, заполнить заявление онлайн через личный кабинет на сайте Министерства обороны России, воспользоваться порталом «Госуслуги» для подачи заявления или позвонить по номеру 8(843)221-44-52 для получения информации.

«После регистрации заявления с вами свяжутся для дальнейшего собеседования и отбора. Необходимо будет взять с собой паспорт, военный билет и дипломы об образовании при посещении военного комиссариата или пункта отбора», – рассказал Егор Горячев.