Военкомат РТ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем войск противовоздушной обороны

Ежегодно во второе воскресенье апреля в России отмечается День войск противовоздушной обороны. В 2024 году этот день приходится на 14 апреля. Военнослужащих и ветеранов поздравил ВрИО военного комиссара Республики Татарстан Руслан Мухамедшин.

В своем поздравлении он указал, что войска противовоздушной обороны являются стратегически важным и жизненно необходимым звеном Вооруженных Сил России.

«Созданные в начале прошлого века войска ПВО прошли славный боевой путь, успешно выполняя задачи по защите и охране воздушных рубежей Отечества, приумножая боевые традиции старших поколений. Сегодня воины противовоздушной обороны достойно продолжают славные боевые традиции предыдущих поколений, переданные им ветеранами рода войск, поддерживают требуемый уровень боевой готовности», – указано в поздравлении.

Мухамедшин пожелал военным и ветеранам доброго здоровья и благополучия, успехов в повышении боевой готовности, профессионализма и воинского мастерства.