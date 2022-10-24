Военкомат РТ напомнил о выплатах и зарплатах мобилизованных

Зарплата выплачивается мобилизованному каждый месяц, она рассчитывается из оклада по воинскому званию и оклада по воинской должности. Такой расчет актуален на время прохождения сборов и боевого слаживания.

Во время выполнения задач в СВО зарплата и выплаты рассчитываются уже по следующей формуле: один оклад по воинскому званию плюс два оклада по воинской должности, суточные, премии за эффективное и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Также бойцам начисляют надбавки за руководство личным составом и участие в активных боевых действиях.

Зарплата мобилизованным начисляется с момента зачисления в списки части за отработанный месяц. В период слаживания и после него она приходит с 10-го по 20-е число каждого месяца. Для ее получения военнообязанный должен написать заявление в единый расчетный центр, указав в нем все реквизиты.

В ближайшее время порядок выплат и размер должен измениться – об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ 19 октября.