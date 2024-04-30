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СВО 30 апреля 2024 09:00

Военкомат РТ: на время обучения контрактнику также положены ежемесячные выплаты

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Военкомат РТ: на время обучения контрактнику также положены ежемесячные выплаты
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

При поступлении на службу по контракту военнослужащий, проходящий обучение в учебном центре, будет получать выплаты, сообщили в Военкомате РТ.

«Во время нахождения на территории Российской Федерации ежемесячная выплата составляет от 30 000 до 45 000 рублей в зависимости от звания, воинской должности, выслуги лет и иных надбавок по месту службы», – уточнил «Татар-информу» офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Он также напомнил про единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей, которую получит военнослужащий при заключении контракта с Минобороны РФ. Еще 105 тысяч рублей выплачивает ДОСААФ РТ за востребованную специальность.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40, тел. 8 843 221 44 52.
#служба по контракту
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