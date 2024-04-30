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Военкомат РТ: на время обучения контрактнику также положены ежемесячные выплаты
При поступлении на службу по контракту военнослужащий, проходящий обучение в учебном центре, будет получать выплаты, сообщили в Военкомате РТ.
«Во время нахождения на территории Российской Федерации ежемесячная выплата составляет от 30 000 до 45 000 рублей в зависимости от звания, воинской должности, выслуги лет и иных надбавок по месту службы», – уточнил «Татар-информу» офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.
Он также напомнил про единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей, которую получит военнослужащий при заключении контракта с Минобороны РФ. Еще 105 тысяч рублей выплачивает ДОСААФ РТ за востребованную специальность.
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