Военкомат РТ на прямой линии ответил на вопросы о контрактной службе

Сегодня с 10:00 до 12:00 в приемной президента России в Татарстане пройдет прямая линия по вопросам о поступлении на контрактную службу.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На вопросы жителей республики по номеру 8 843 221-80-35 отвечает заместитель начальника Пункта отбора на военную службу по контракту Рустам Сафиуллин.