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Военкомат РТ на прямой линии ответил на вопросы о контрактной службе
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Сегодня с 10:00 до 12:00 в приемной президента России в Татарстане пройдет прямая линия по вопросам о поступлении на контрактную службу.
На вопросы жителей республики по номеру 8 843 221-80-35 отвечает заместитель начальника Пункта отбора на военную службу по контракту Рустам Сафиуллин.
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