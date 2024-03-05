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СВО 5 марта 2024 11:31

Военкомат РТ на прямой линии ответил на вопросы о контрактной службе

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Сегодня с 10:00 до 12:00 в приемной президента России в Татарстане пройдет прямая линия по вопросам о поступлении на контрактную службу.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На вопросы жителей республики по номеру 8 843 221-80-35 отвечает заместитель начальника Пункта отбора на военную службу по контракту Рустам Сафиуллин.

#контракт
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