Военкомат РТ: «Каждый призывник может заменить срочную службу на контракт»

Каждый гражданин может заменить срочную службу на контрактную на тот же срок в один год. Об этом «Татар-информу» сообщил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

«Есть несколько направлений, которые мы можем предложить при замене срочной службы на контрактную. О них мы можем рассказать на личном приеме в Пункте отбора на военную службу по контракту по адресу: Казань, ул. Аэрапортовская, дом 1/40», – сказал он.

Заявить о желании подписать контракт, каждый подпадающий под срочную службу мужчина может в военном комиссариате, куда его вызовут для прохождения медицинской комиссии. Там ему помогут подобрать часть, среди которых может оказаться и не принимающая участие в СВО. Все будет зависеть от количества вакантных мест, состояния здоровья призывника и его профпригодности.

« Например, есть часть №12 Главного Управления Министерства обороны РФ - она не принимает участие в СВО. Но там также достойное денежное довольствие и служить по контракту там можно. Такие части есть в различных регионах, нужно смотреть индивидуально каждого кандидата. Также каждый срочник, подписавший контракт, получит 195 тыс. рублей от Минобороны и дополнительные стимулирующие выплаты», – дополнил заместитель начальника Пункта отбора на военную службу по контракту Рустам Сафиуллин