Военкомат РТ: Единовременная выплата при заключении контракта с МО РФ поступит за 10 дней

Сергей Котин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Единовременная выплата при заключении контракта с Министерством обороны РФ поступает в течение десяти дней. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата РТ Сергей Котин.

«Выплаты Министерством обороны производятся через единый расчетный центр – это финансовый орган Минобороны. Выплаты в 195 тысяч рублей при заключении контракта от одного года осуществляются на основании выписки из приказа командира воинской части через единый расчетный центр в течение десяти дней с момента издания такого приказа», – объяснил начальник отделения.