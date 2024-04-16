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СВО 16 апреля 2024 16:46

Военкомат РТ: Единовременная выплата при заключении контракта с МО РФ поступит за 10 дней

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Военкомат РТ: Единовременная выплата при заключении контракта с МО РФ поступит за 10 дней
Сергей Котин
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Единовременная выплата при заключении контракта с Министерством обороны РФ поступает в течение десяти дней. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата РТ Сергей Котин.

«Выплаты Министерством обороны производятся через единый расчетный центр – это финансовый орган Минобороны. Выплаты в 195 тысяч рублей при заключении контракта от одного года осуществляются на основании выписки из приказа командира воинской части через единый расчетный центр в течение десяти дней с момента издания такого приказа», – объяснил начальник отделения.

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#СВО #военкомат #выплаты
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