Военный комиссар Татарстана: «Призыв на военную службу пройдет по плану»

1 апреля стартовал весенний призыв граждан на военную службу. Есть ли особенности у этой призывной кампании? Как призывнику попасть на службу в те войска, в которые хочется? Кому положена отсрочка от службы в армии? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил военный комиссар Республики Татарстан, генерал-майор Сергей Погодин.

Военный комиссар Республики Татарстан, генерал-майор Сергей Погодин Фото предоставлено Военным Комиссариатом РТ

– С 1 апреля начали работу призывные комиссии. Изменится ли этой весной задание на призыв, не повлияло ли проведение специальной военной операции на количество граждан, призываемых на военную службу?

– 29 марта 2022 года при проведении совещания в Национальном центре управления обороной Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу поставил задачу о проведении весеннего призыва граждан на военную службу. Было акцентировано внимание на том, что военнослужащие по призыву в горячие точки направляться не будут. Военнослужащие, призванные год назад, будут установленным порядком уволены с военной службы и возвращены по месту жительства.

Как и ранее, призыв будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке. Этой весной планируется призвать и направить из Республики Татарстан для прохождения военной службы более 3 тысяч человек, что несколько меньше, чем в весенний призыв прошлого года. Отправку призывников со сборных пунктов субъектов Российской Федерации в войска планируется начать в третьей декаде мая.

– Сергей Николаевич, были ли внесены изменения в нормативную базу призыва граждан на военную службу, влияющие на ее прохождение или предоставление отсрочки от призыва?

– Указом Президента России от 2 марта 2022 года гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных организациях, будет предоставляться право на получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения ими 27 лет (на период работы в этих организациях).

На сегодняшний день категория граждан России, которым предоставляется право на получение указанной отсрочки, и порядок предоставления этого права определен Правительством РФ. Отсрочку будут предоставлять молодым людям до 27 лет с высшим образованием: а) работающим в IT-компаниях не менее года; б) работающим в IT-компаниях менее года, но принятым в компанию по окончании вуза в течение года.

В этих целях IT-компании должны не позднее 1 мая предоставить именные списки сотрудников указанной категории в установленном постановлением Правительства РФ порядке. После чего списки Минобороны России направит в военкоматы для оформления отсрочки.

А граждане, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу по учебе и годные по состоянию здоровья, на медицинское освидетельствование вызываться не будут. Они будут приглашены только на призывную комиссию для предоставления соответствующей отсрочки до завершения обучения.

– Расскажите, а много ли молодых людей планируется призвать на военную службу сразу после завершения обучения в школе?

– Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрены отсрочки от призыва на военную службу для получения образования, что дает возможность призывникам после обучения в школе определиться с выбором специальности и успешно освоить ее.

Поэтому преимущественно для прохождения военной службы направляются граждане от 20 до 23 лет, завершившие обучение в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования. При этом хочу отметить, что граждане, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования, до 1 октября имеют право на отсрочку от призыва для поступления в вузы.

– Как быть новобранцам, которые стремятся попасть в какие-то определенные войска? Может быть, им не стоит дожидаться повестки, а самостоятельно прибыть в военный комиссариат?

– В первую очередь молодым людям необходимо являться в военные комиссариаты в соответствии с законодательством Российской Федерации по повесткам в установленные в них сроки. Это позволит своевременно и в полном объеме завершить мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в том числе пройти полное медицинское обследование в целях вынесения обоснованного заключения.

Что касается возможности выбора призывником войск, где бы он хотел служить, то решение о направлении в виды и рода войск призывной комиссией принимается с учетом потребности войск (сил), годности призывника к военной службе по состоянию здоровья, уровня его образования, имеющейся у него подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора.

Для каждого вида, рода войск предъявляются свои требования к прохождению военной службы. К пожеланиям призывников при принятии такого решения призывные комиссии также прислушиваются.

При этом надо учитывать, что предназначение призывников по видам и родам войск осуществляется исходя из установленного задания на призыв. Вместе с тем право на выбор вида, рода войск имеют призывники, освоившие сложные военно-учетные специальности в образовательных организациях ДОСААФ России.

При этом необходимо отметить, что с 1 января этого года вступили в силу изменения в законодательство, в соответствии с которыми призывники, прошедшие по направлению военного комиссариата подготовку по водительским военно-учетным специальностям, освобождаются от уплаты государственной пошлины за получение водительского удостоверения.

– А есть ли среди татарстанских призывников те, кто выбрал альтернативную гражданскую службу?

– В период подготовки к весеннему призыву 2022 года около 40 человек подали заявления на замену военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. Призывные комиссиями все заявления рассмотрели и приняли соответствующие заключения о замене военной службы на альтернативную службу.

В период весеннего призыва эти ребята будут направлены к местам прохождения альтернативной гражданской службы – это, как правило, медицинские организации, а также организации социального обеспечения.

– Как много тех, кто сегодня пытается уклониться от исполнения воинской обязанности?

– Многие юноши желают пройти военную службу и понимают, что служба Родине для них не в тягость, а почетная обязанность. Нередки случаи, когда вчерашние военнослужащие по призыву остаются на контракт. «Косить» от армии, как говорят в молодежной среде, стало непрестижным.

Этот факт подтверждает и то, что количество граждан, не явившихся в военкоматы, с каждым годом уменьшается и в настоящее время не превышает 0,1 процента от числа вызывавшихся на призывные мероприятия.

– Сергей Николаевич, ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, останутся в силе или военкоматы ждут какие-либо послабления?

– Несмотря на отмену в Татарстане ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в военных комиссариатах будет осуществляться дезинфекционная обработка помещений и проводиться тестирование призывников.

К проведению призыва все готово. Необходимые запасы медицинского имущества и оборудования созданы.

На склады завезено продовольствие и вещевое имущество для выдачи военнослужащим перед убытием со сборного пункта.

– Сергей Николаевич, в завершение нашей беседы напомните призывникам и их родителям, где они могут найти интересующую их более подробную информацию о призыве.

– Во-первых, на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации. В разделе «Контакты» (подраздел «Для граждан»). В разделе «Призывникам» (подразделе «Памятка призывнику») есть полезная информация в виде пошаговой инструкции «От призывника до солдата». В разделе «Служба по призыву» призывники и их близкие смогут найти для себя нужную и актуальную информацию.

Кроме того, на официальном сайте интернет-портала Республики Татарстан создан и функционирует информационный раздел «Военный комиссариат Республики Татарстан».

– Есть ли у них возможность задать волнующий вопрос не посредством обращений, электронной приемной и через сайт, а напрямую? Будет ли в этот раз организована работа прямой телефонной линии, ставшей уже традиционной?

– На интернет-портале Республики Татарстан в разделе «Военный комиссариат Республики Татарстан» на период с 1 апреля по 15 июля функционирует подраздел «Горячая линия». В нем указаны все телефоны горячей линии, в том числе и телефоны военных комиссариатов в муниципальных районах. Прием звонков ежедневно с 8 до 17 часов (время московское).

Фотографии предоставлены Военным комиссариатом РТ